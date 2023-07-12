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Президент РПЛ Алаев ответил Сергею Семаку на критику календаря

Президент РПЛ Алаев ответил Сергею Семаку на критику календаря
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после критики со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака рассказал о сложностях, возникающих при составлении турнирного календаря.

«Что касается критики Сергея Семака, мы сегодня по просьбе «Зенита» обсуждали вопрос календаря. Я докладывал, как велась работа по составлению календаря. Сложности с календарём были всегда. Сейчас проблем стало ещё больше. У ряда клубов есть логистические проблемы. Мы второй год подряд входим в сезон с новым форматом Кубка России. Раньше в среднем клубы РПЛ играли по 32-33 игры. А в предстоящем сезоне у всех будет минимум 36 матчей. А у клубов, которые дошли до финала — 44. Календарь сильно уплотнился. Кубок России приносит теперь несоизмеримо другие деньги, чем раньше. По поводу календаря я точно не буду вступать в какие-то дискуссии. Наша главная задача была — выбрать наиболее сбалансированный вариант календаря, который точно не помогает и не мешает ни одному из клубов. Да, у клубов есть определённые сложности в календаре, но они все объяснимы. Я очень доволен нашей проделанной работой. Считаю, что календарь сбалансированный. Да, есть где можно улучшить. Для меня главное не помогать и не мешать какому-то клубу.

У каждого клуба есть вопросы: почему мы играем в такой день, а не в другой. Но у нас теперь есть ответы на каждый вопрос. Я надеюсь, что все клубы понимают плотность и логистические проблемы. Также есть дополнительные ограничения. Мы не можем ставить в один день матчи «Краснодара» и «Ростова», «Рубина» и «Крыльев Советов». Это невозможно по техническим причинам телевещателя», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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