Генеральный директор «Балтики» прокомментировал переход нападающего Энрикеса

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал переход нападающего Анхело Энрикеса в калининградскую команду.
«Анхело Энрикес — статусный игрок для «Балтики». Это футболист с большим послужным списком: игрок сборной Чили, поиграл в АПЛ. Мы на него очень рассчитываем», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Последней командой 29-летнего форварда была польская «Медзь» (Легница). Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.
С 2012 по 2015 год права на нападающего принадлежали «Манчестер Юнайтед», однако он ни разу не вышел на поле в составе основной команды. На его счету семь матчей за молодёжную команду «красных дьяволов».
- 12 июля 2023
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