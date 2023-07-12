Пау Торрес стал игроком «Астон Виллы»

Бирмингемская «Астон Вилла» объявила о переходе защитника сборной Испании Пау Торреса из «Вильярреала».

Сумма сделки и срок контракта клубом не разглашаются. По информации журналиста Фабрицио Романо, трансфер Торреса обошёлся «Астон Вилле» в € 32,5 млн плюс бонусы в размере € 5 млн.

Фото: ФК «Астон Вилла»

26-летний защитник является воспитанником «Вильярреала». За время выступления за основную команду «жёлтой субмарины» Торрес принял участие в 173 матчах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с «Вильярреалом» футболист выиграл Лигу Европы – 2020/2021, а также в следующем сезоне вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Торрес принял участие во всех шести матчах сборной Испании на чемпионате Европы — 2020, а также провёл на поле всю игру со сборной Японии (1:2) на групповом этапе чемпионата мира — 2022.