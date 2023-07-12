Руслан Нигматуллин: нет никакого смысла осуждать Медину за переход из ЦСКА в «Спартак»

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Медина шикарно проявил себя в ЦСКА по ходу прошлого сезона. Хесусу без разницы, за какую команду выступать — ушёл на лучшие условия. Нет никакого смысла осуждать за переход из ЦСКА в «Спартак». Уверен, что Медина значительно усилит «Спартак». Отличный трансфер для красно-белых. Наверное, у ЦСКА не было никаких шансов удержать игрока в клубе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, о прямом переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» стало известно позавчера, 10 июля. Футболист заключил с красно-белыми четырёхлетний контракт.