Руслан Нигматуллин: нет никакого смысла осуждать Медину за переход из ЦСКА в «Спартак»
Поделиться
Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Медина шикарно проявил себя в ЦСКА по ходу прошлого сезона. Хесусу без разницы, за какую команду выступать — ушёл на лучшие условия. Нет никакого смысла осуждать за переход из ЦСКА в «Спартак». Уверен, что Медина значительно усилит «Спартак». Отличный трансфер для красно-белых. Наверное, у ЦСКА не было никаких шансов удержать игрока в клубе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, о прямом переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» стало известно позавчера, 10 июля. Футболист заключил с красно-белыми четырёхлетний контракт.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
19:19
-
19:18
-
19:16
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:14
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:49
-
17:47
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:13
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
16:04
Партнерский контент