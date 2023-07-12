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Александр Мостовой: переход Бонгонда в «Спартак» связываю с работой агентов

Александр Мостовой: переход Бонгонда в «Спартак» связываю с работой агентов
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Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Тео Бонгонда в московский клуб.

«Вообще не видел Бонгонда. В «Спартаке» будет большая конкуренция в центре поля и в атаке. Но с этим трансфером всё просто: в тренерском штабе «Спартака» работают испаноговорящие, Медина говорит на испанском, а Бонгонда играл в Испании. Я связываю этот переход с работой агентов. По качеству ничего не могу сказать, потому что его не видел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, о трансфере Бонгонда в «Спартак» из «Кадиса» стало известно сегодня, 12 июля. 27-летий форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года.

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