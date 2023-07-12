Александр Мостовой: переход Бонгонда в «Спартак» связываю с работой агентов
Поделиться
Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Тео Бонгонда в московский клуб.
«Вообще не видел Бонгонда. В «Спартаке» будет большая конкуренция в центре поля и в атаке. Но с этим трансфером всё просто: в тренерском штабе «Спартака» работают испаноговорящие, Медина говорит на испанском, а Бонгонда играл в Испании. Я связываю этот переход с работой агентов. По качеству ничего не могу сказать, потому что его не видел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, о трансфере Бонгонда в «Спартак» из «Кадиса» стало известно сегодня, 12 июля. 27-летий форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
20:56
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:29
-
20:29
-
20:17
-
20:10
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:36
-
19:26
-
19:19
-
19:18
-
19:16
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:14
-
18:07
-
18:06
-
18:03
Партнерский контент