Канчельскис: Малком немного слукавил, назвав высоким уровень футбола в России
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на недавнее высказывание бразильского форварда «Зенита» Малкома о высоком уровне российского футбола и топовой инфраструктуре в стране.
«У нас инфраструктура очень хорошая. Чемпионат мира показал, что мы одни из лучших по организации и инфраструктуре — просто нет слов. Многие это говорили и признавали.
Но а по уровню футбола, естественно, он немного слукавил — не будет же он говорить, что чемпионат ниже среднего уровня стал сейчас. Но это правильно, он обязан так говорить, потому что он играет в нашем чемпионате, иначе его не поймут. А про инфраструктуру всё верно, даже не обсуждается», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости».
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