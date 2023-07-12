Канчельскис: Малком немного слукавил, назвав высоким уровень футбола в России

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на недавнее высказывание бразильского форварда «Зенита» Малкома о высоком уровне российского футбола и топовой инфраструктуре в стране.

«У нас инфраструктура очень хорошая. Чемпионат мира показал, что мы одни из лучших по организации и инфраструктуре — просто нет слов. Многие это говорили и признавали.

Но а по уровню футбола, естественно, он немного слукавил — не будет же он говорить, что чемпионат ниже среднего уровня стал сейчас. Но это правильно, он обязан так говорить, потому что он играет в нашем чемпионате, иначе его не поймут. А про инфраструктуру всё верно, даже не обсуждается», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости».