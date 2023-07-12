В сборной Бразилии заявили, что «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо расторжением контракта

Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста рассказал, почему футболистов «Зенита» Клаудиньо и Малкома не рассматривали для вызова на чемпионат мира 2022 года. Дело уходит корнями в сентябрь 2021 года, когда российский клуб вызвал футболистов из расположения сборной.
«Скажу за себя: мне не понравилось их отношение к сборной, о чём я сообщил футболистам. Понимаю ситуацию, но я беседовал с ними и их менеджером. Руководители «Зенита» сильно давили на футболистов, делали это в жёсткой форме, угрожая расторжением контракта. На них оказывалось большое давление, но я был разочарован, что они отказались от сборной Бразилии», — приводит слова Паулисты ESPN.com.br.
Сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Хорватии.
- 12 июля 2023
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