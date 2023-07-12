«Аль-Хиляль» нацелен на подписание Дзаньоло

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, саудовский клуб уверен, что убедит руководство «Галатасарая» продать им 24-летнего хавбека за € 20–30 млн. Сам игрок будет согласен на переход в «Аль-Хиляль» только в том случае, если арабы предложат ему зарплату в размере € 120 млн за четыре сезона.
Сообщается, что саудовцы сделают официальное предложение «Галатасараю» в ближайшее время. Сумма отступных, указанная в контракте итальянского футболиста, — € 35 млн.
Во второй половине сезона-2022/2023 Дзаньоло перешёл из «Ромы» в «Галатасарай» на правах аренды. На счету полузащитника 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.
Ранее Дзаньоло заявил, что мечтает о выступлении за «Ювентус».
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