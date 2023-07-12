Тренер «Интера» — о Лукаку: мы сделаем всё возможное, чтобы заполучить его снова

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о желании подписать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

«На данный момент Лукаку снова игрок «Челси». Мы все знаем, насколько он был важен для нас. Я сделал всё возможное, чтобы вернуть его прошлым летом. Мы хотели бы переподписать Ромелу и этим летом. Мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло», — приводит слова Индзаги журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» отсрочил прибытие Лукаку на предсезонную подготовку.