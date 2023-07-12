«Барселона» попытается подписать Бернарду Силву

«Барселона» попробует подписать 28-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Тренер каталонцев Хави Эрнандес настаивает на необходимости усилить полузащиту игроком с хорошим пасом, и Бернарду является его приоритетом номер один, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Хави пообещал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте побороться за победу в Лиге чемпионов, если команду усилят два-три игрока определённого профиля и, главное, удастся подписать Силву.

«Манчестер Сити» в редких случаях позволяет уйти футболисту, который нужен Хосепу Гвардиоле, а он неоднократно говорил, что очень ценит Бернарду. Тем не менее у «Барселоны» есть серьёзный аргумент: Гвардиола обещал отпустить футболиста, если ему поступит предложение от сине-гранатовых. Португалец, мечтающий играть в «Барселоне», планировал покинуть Манчестер ещё в прошлом году, но по ряду причин остался.

Этим летом, после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, а также после того, как «Барселона» усилила состав рядом талантливых исполнителей («Кунде, Левандовски, Рафинья), трансфер может состояться. Как сообщает испанское издание, клубы могут договориться об аренде, чтобы отсрочить выплаты.

В пользу такого исхода говорит и тот факт, что интересы Силвы представляет Хорхе Мендес. Агент находится в хороших отношениях с Лапортой и уже способствовал попаданию к каталонский клуб Ансу Фати и других перспективных футболистов.

Контракт Силвы с «горожанами» истекает в 2025 году. Он провёл в английском клубе шесть сезонов. Помимо «Барселоны», на полузащитника претендуют клуб из Саудовской Аравии и «ПСЖ».