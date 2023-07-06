«Аль-Хиляль» предлагает Бернарду Силве зарплату в размере € 585 тыс. в неделю

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предлагает полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве зарплату € 585 тыс. в неделю, сообщает ESPN.
По данным источника, это в три раза больше, чем получает португалец в «Ман Сити». Ранее сообщалось, что Силва открыт к идее со сменой клубной прописки этим летом, но хочет остаться в Европе. «ПСЖ» и «Бавария» заинтересованы в игроке, но пока официальных предложений от этих клубов не поступало. «Манчестер Сити» хочет сохранить полузащитника, однако повторять предложение саудовцев «горожане» не будут.
В минувшем сезоне Бернарду провёл 34 матча за «Ман Сити» в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. «Горожане» по итогам кампании взяли требл, выиграв чемпионский титул, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
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