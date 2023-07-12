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«Бетис» вступил в борьбу за Ло Чельсо

«Бетис» заинтересован в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в ближайшие несколько недель «Бетис» вступит в борьбу с другими конкурентами за подписание 27-летнего футболиста. Испанский клуб направит «Тоттенхэму» официальное предложение по игроку.

Ло Чельсо забивает в ворота «Райо Вальекано» в матче 37-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 Ло Чельсо выступал за «Вильярреал» на правах аренды. На счету аргентинца 22 матча в Ла Лиге, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Ло Чельсо со стороны «Барселоны».