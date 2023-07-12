Защитник «Оренбурга» Гойкович: в молодости мечтал играть за «Ливерпуль» или «Реал»

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович признался, что в юности представлял себя игроком английского «Ливерпуля» или мадридского «Реала», и ответил на вопрос, за какой клуб в России он хотел бы играть.

«Когда был молодым, мечтал играть за «Реал», «Ливерпуль». В жизни всё может случиться. Мне нравится российский футбол, здесь хорошие стадионы, приличные условия. Но я не россиянин и не могу сказать, что прошёл, условно, спартаковскую школу и потому всегда мечтал играть в этом клубе. Думаю, все легионеры здесь хотят попасть в «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо» или ЦСКА», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

К «Оренбургу» Гойкович присоединился в 2020 году, перейдя из боснийского клуба «Зриньски». В сезоне-2022/2023 защитник провёл 24 матча за оренбуржцев в РПЛ, забил один гол и сделал две результативные передачи.