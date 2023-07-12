«Монако» начал переговоры с «Ред Булл Зальцбург» по трансферу Кёна

Клуб французской Лиги 1 «Монако» в скором времени может усилить состав голкипером «Рел Булл Зальцбург» Филиппом Кёном. Клубы очень близки к заключению сделки, сообщает Foot Mercato.

Контракт 25-летнего швейцарца с австрийским клубом действует до 2025 года. По итогам прошлого сезона Кён был признан лучшим голкипером чемпионата Австрии. Дополнительным стимулом для «Монако» послужил тот факт, что Филипп имеет опыт выступления в Лиге чемпионов.

В австрийской Бундеслиге сезона-2022/2023 Филипп Кён провёл 32 матча за «Зальцбург», в которых пропустил 21 гол. Также он отыграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, пропустив 17 мячей в этом турнире.

«Монако» выйти на трансферный рынок в поисках вратаря побудил уход Александра Нюбеля, который вернулся в мюнхенскую «Баварию». Очевидно, идея отправить запрос в Зальцбург принадлежит новому спортивному директору красно-белых Тиаго Скуро. 53-летний австриец прибыл в княжеский клуб вместе с новым тренером Ади Хюттером.