Тен Хаг — о Маунте: нам пришлось серьёзно постараться, чтобы выиграть борьбу за него

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

«Нам пришлось серьёзно постараться, чтобы выиграть борьбу за Маунта у других клубов. Думаю, многие хотели видеть Мэйсона в своей команде, но в итоге преуспели мы.

Когда ты играешь в центре поля, ты должен уметь атаковать, но также должен и хорошо обороняться. Я уверен, что Маунт привнесёт динамику в нашу игру. Нам нужно быть более мобильными в полузащите.

Мы довольны подобным приобретением. Он, безусловно, привнесёт нечто новое в игру нашей полузащиты. Мэйсон отлично работает в команде и знает, как побеждать», — приводит слова тен Хага пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, Маунт не захотел продлевать соглашение с «Челси», которое было рассчитано до конца июня 2024 года. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера полузащитника в «Манчестер Юнайтед» составила € 70 млн.