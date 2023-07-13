Клуб Роналду подвергся санкциям от ФИФА из-за долгов по трансферу экс-игрока ЦСКА

ФИФА запретила регистрировать новых игроков клубу из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mail.

«Аль-Наср» подвергся санкциям за то, что не выплатил бонусы «Лестеру», связанные со сделкой по нигерийскому нападающему Ахмеду Мусе. Бывший нападающий московского ЦСКА присоединился к «лисам» сразу после их чемпионского титула в 2016 году, но не добился больших успехов в Англии. Он забил всего пять голов в 33 матчах, прежде чем вернулся в лагерь армейцев на правах аренды.

В 2018 году Муса был продан «Аль-Насру» за сумму, которая, как полагают, составила около € 16 млн. Нападающий провёл 60 матчей за «Аль-Наср», выиграв чемпионат Саудовской Аравии, и спустя два года покинул клуб в качестве свободного агента. В ФИФА утверждают, что аравийцы не выплатили «Лестеру» € 460 тыс. плюс проценты в качестве бонусов, связанных с результативностью игрока.

Первоначально постановление ФИФА было обнародовано в октябре 2021 года, при этом «Аль-Наср» предупредили, что будет наложен запрет на регистрацию новых игроков, если они не погасят долги перед «Лестером». Поскольку это условие не было выполнено, запрет вступит в силу. Санкции относятся как к внутренним, так и к международным трансферам, то есть «Аль-Наср» не сможет зарегистрировать звёзд, прибывших этим летом из-за рубежа. Запрет будет действовать на протяжении трёх подряд трансферных периодов.

В клубе утверждают, что оспариваемый эпизод произошёл до того, как «Аль-Наср» был приобретён государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF). Сообщается, что фонд погасит эти долги, чтобы не допустить введение запрета в действие.