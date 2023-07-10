Роналду звонил Отавио и убеждал его перейти в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы полузащитник «Порту» Отавио перешёл в клуб, сообщает A Bola.
По данным источника, португалец уже созвонился с Отавио и пытался убедить его перейти в «Аль-Наср».
Ранее сообщалось, что представители «Аль-Насра» заинтересованы в покупке полузащитника и обдумают готовность заплатить за него € 40 млн в качестве отступных.
Отавио выступает за «Порту» на протяжении семи лет. В сезоне-2022/2023 на счету португальца 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Порту» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
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