Роналду звонил Отавио и убеждал его перейти в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы полузащитник «Порту» Отавио перешёл в клуб, сообщает A Bola.

По данным источника, португалец уже созвонился с Отавио и пытался убедить его перейти в «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что представители «Аль-Насра» заинтересованы в покупке полузащитника и обдумают готовность заплатить за него € 40 млн в качестве отступных.

Отавио выступает за «Порту» на протяжении семи лет. В сезоне-2022/2023 на счету португальца 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Порту» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»