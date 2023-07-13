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Тренер «Сочи» Хохлов: Нобоа — третий в команде по результатам физических тестов

Тренер «Сочи» Хохлов: Нобоа — третий в команде по результатам физических тестов
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов заявил, что 38‑летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа демонстрирует в межсезонье прекрасную функциональную готовность.

«Кристиан в порядке. Физически, как бы это ни звучало для 38‑летнего игрока, он один из лучших. Третий в команде по результатам тестов, мониторинг тренировочного и игрового процесса это подтверждает. Ну а то, что у Нобоа выдающаяся техника и мощный бортовой компьютер в голове, все прекрасно знают. Сомнений в его футбольных качествах нет», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Нобоа выступает в России с 2007 года, эквадорец играл в «Рубине», «Динамо», «Ростове» и «Зените». С 2019 года Кристиан представляет «Сочи». В минувшем сезоне на его счету 11 голов и шесть результативных передач в 27 матчах.

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