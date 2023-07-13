Владимир Вайсс спас «Слован» от поражения в матче квалификации ЛЧ со «Свифт Эсперанж»

Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

В одном из них словацкий «Слован» (Братислава) не сумел на своём поле одолеть чемпиона Люксембурга «Свифт Эсперанж». Матч завершился вничью со счётом 1:1, причём именно гости открыли счёт усилиями Доминика Штольца, который реализовал пенальти. Три минуты понадобилось 33-летнему Владимиру Вайссу, чтобы восстановить равновесие на табло. В компенсированное к первому тайму время красную карточку получил полузащитник хозяев Юрай Куцка.

Также сегодня ХИК (Финляндия) минимально переиграл «Ларн» (Северная Ирландия). Единственный в матче гол забил с пенальти Боян Радулович. Шведский «Хеккен» со счётом 3:1 одолел ТНС (Уэльс), румынский «Фарул» переиграл «Шериф» (1:0), а «Астана» и «Динамо» (Тбилиси) сильнейшего не выявили (1:1).

Ответные матчи состоятся 18–19 июля.