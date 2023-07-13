Кирилл Панченко перешёл из «Арсенала» в «Химки»

Нападающий Кирилл Панченко стал игроком подмосковных «Химок» сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с ним заключено по схеме 2+1. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча в Первой лиге за тульский «Арсенал», в которых забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

Панченко является воспитанником московского ЦСКА. За свою карьеру 33-летний нападающий успел поиграть за такие клубы, как «Мордовия», «Томь», ЦСКА и московское «Динамо». В 2016 году провёл один матч за сборную России.

Также «Химки» пополнились защитником Сергеем Варатыновым. 20-летний футболист ранее выступал за молодёжный состав московского «Локомотива» и «Строгино», а также имеет опыт игры за юношеские сборные России. Соглашение с Варатыновым рассчитано на два года.