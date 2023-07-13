Бывший агент Верратти: в «ПСЖ» игроки заключены в тюрьму, это клуб без души

Донато ди Кампли, бывший агент полузащитника Марко Верратти, раскритиковал «ПСЖ».

«В «ПСЖ» игроки заключены в тюрьму. Вы никогда не делаете того, что хотите. Позиция «ПСЖ» всегда заключается в шантаже. Мы решили перейти в «Барселону», что, очевидно, тогда не понравилось эмиру Катара. Я уверен, что Марко был напуган, он не признается в этом, но так оно и есть.

С того дня, как он прибыл, Верратти находился в тюрьме. Когда мы говорили с «Барселоной», «ПСЖ» встречался с ним несколько раз, они сказали ему, что собираются подписать Неймара и сделать вокруг него проект… Если вы идёте против них, всё становится чем-то личным. Мой опыт с «ПСЖ» очень плохой. Они заботятся только о деньгах. Это клуб, в котором нет души», — приводит слова Донато ди Кампли Relevo.

Верратти перешёл в «ПСЖ» в 2012 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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