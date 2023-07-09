Самый дорогой трансфер «ПСЖ» этого лета. Почему шейхи отдали € 60 млн за Угарте?

Несколько дней назад «ПСЖ» оформил важный трансфер — за Мануэля Угарте заплатили € 60 млн. Приличная сумма за футболиста, который малоизвестен широкой публике. Парижане выиграли конкуренцию у «Челси», который хотел видеть игрока в своём составе. Чем же Угарте привлёк внимание топ-клубов?

Полузащитник очень рано дебютировал в уругвайской лиге и стал капитаном в 18 лет

Угарте родился в столице Уругвая и ребёнком присоединился к местной команде «Сити Парк». Чуть позже Мануэль оказался в клубе «Феникс», история которого насчитывает больше сотни лет. Правда, за это время команда завоевала лишь несколько титулов во втором дивизионе. Когда Угарте играл за «Феникс», этот клуб был середняком Примеры. Футболист очень быстро прошёл через академию и провёл первый матч за основной состав, когда ему было 15 лет и 233 дня. Угарте стал самым молодым дебютантом уругвайской лиги в ХХI веке.

Правда, тогда Мануэль играл не на позиции опорного полузащитника. Изначально тренеры видели футболиста центральным нападающим и лишь позднее передвинули его ближе к своим воротам. Знаменательное событие в карьере Угарте произошло, когда ему было 18 лет — тренер Хуан Рамон Карраско вручил игроку капитанскую повязку. Футболист стремительно прогрессировал и привлёк внимание европейских клубов.

Угарте уехал в Европу в 19-летнем возрасте и ярко проявил себя в «Спортинге»

Быстрее всех сработал португальский «Фамаликан» и заплатил за таланта € 4,1 млн. Угарте потребовался всего месяц, чтобы завоевать место в основе новой команды. Уругваец стал важной частью «Фамаликана», который едва не взлетел в зону еврокубков. Летом 2021-го Угарте пошёл на повышение — «Спортинг» заплатил за его трансфер € 12,5 млн. А «Фамаликан» всего за полгода повысил стоимость игрока в три раза.

Изначально Угарте брали как сменщика Жоау Пальиньи. Через год этот футболист переехал в «Фулхэм», а уругваец закрепился в составе лиссабонского клуба. Мануэль играл ключевую роль в системе Рубена Аморима. Он занял место в центре поля в схеме 3-4-3 или 3-4-1-2, располагаясь немного позади креативного полузащитника. Особенно запомнился перформанс футболиста в 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Тогда Мануэль сковал действия атакующих полузащитников лондонского клуба и сыграл весомую роль в памятной победе «Спортинга». И это несмотря на удаление в ответном матче.

Мануэль Угарте эффективно играл в составе «Спортинга» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Плюсы и минусы новичка «ПСЖ»

С момента приезда в чемпионат Португалии (январь 2021-го) Угарте забил всего два мяча: по разу отличился в футболке «Фамаликана» и «Спортинга». Неубедительная игра в атаке нисколько не ослабила желание «ПСЖ» заполучить молодого футболиста. € 60 млн — приличная сумма, но игрок знает своё дело. «Не думаю, что слабая игра в атаке станет большой проблемой. Основная функция Угарте — держать оборону, и по этой части он очень хорош», — считает журналист Анхель Астеджанте из уругвайского издания El Pais.

Платформа Data Scout на основе оценки выступления футболиста отметила полярность в его игре. Угарте совершенно безвреден для соперника в последней трети поля, однако крайне эффективен в оборонительных единоборствах. Помимо этого, уругваец не летит при каждом удобном случае в подкаты, в отличие от Марко Верратти. Эту особенность итальянца издание Le Parisien назвало раздражающей. А ещё Мануэль хорош на перехватах — входит по этому показателю в число лучших полузащитников Европы.

Угарте в сборной Уругвая Фото: Kenta Harada/Getty Images

Угарте попал в заявку на ЧМ-2022, но не провёл ни одного матча

В «Спортинге» у Угарте была относительно простая задача: отобрать мяч и быстро доставить его партнёрам. При необходимости Мануэль способен отдавать передачи на большие расстояния, хотя делает это не столь часто. Очень важный аспект, учитывая бешеную скорость Килиана Мбаппе. Конечно, при условии, если француз всё-таки останется в Париже. Ещё один плюс Угарте — хорошая игра в верховых единоборствах. Он достаточно агрессивен, чтобы вступать в такие дуэли.

Из минусов следует выделить огромное количество жёлтых карточек. Понятно, что игра на позиции опорного полузащитника предполагает такие издержки, но в прошлом сезоне Угарте нахватал аж 16 предупреждений! Временами южноамериканцу не хватает терпения, а его агрессия приводит к проблемам. Уругваец не только прекрасный разрушитель. Он ещё и неплохо обращается с мячом. Правда, бóльшую часть времени проводит на своей половине поля, чтобы избавиться от давления со стороны соперника.

Угарте отыграл восемь матчей в составе сборной Уругвая. Шесть из них были контрольными. Он ездил на чемпионат мира в Катар, где просидел весь групповой этап в запасе. А в плей-офф Уругвай не пробился. В июле 2023-го Угарте не попал в заявку на товарищеские матчи, однако здесь нет ничего удивительного. Новый главный тренер сборной Марсело Бьельса пригласил только тех футболистов, с которыми мало знаком, чтобы посмотреть на них в деле.

Томас Парти Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Томас Парти — футболист, с которым сравнивают Угарте

Угарте периодически сравнивают с полузащитником «Арсенала» Томасом Парти. Они неплохо играют в отборе, пользуются свободным пространством и эффективно пасуют. Плюс здорово играют в воздухе. Правда, Парти нельзя назвать таким же «охотником за мячами», как Угарте. Плюс африканец лучше в тактическом плане, а ещё он любит снабжать передачами вингеров. Возможно, более корректно сравнивать Угарте с хавбеком «Ливерпуля» Фабиньо. Хотя бразилец гораздо увереннее смотрится в финальной трети поля. Это то, над чем ещё стоит работать уругвайцу.