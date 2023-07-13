Мексика вышла в финал Золотого кубка благодаря победе в матче с Ямайкой

Сегодня, 13 июля, на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США) состоялся полуфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретились национальные команды Мексики и Ямайки. Победителем встречи оказалась сборная Мексики, которая выиграла матч со счётом 3:0.
Мексика вышла вперёд ещё в самом начале встречи. На второй минуте отличился нападающий мексиканского клуба «Америка» Энри Мартин. Удвоил преимущество в счёте на 30-й минуте опорный полузащитник «Пачуки» Луис Чавес. Окончательный счёт в добавленное время установил игрок «Гвадалахары» Роберто Альварадо.
В финале турнира команда встретится с Панамой, обыгравшей США в другом полуфинале по серии пенальти.
Золотой кубок является главным турниром федерации КОНКАКАФ, проходящим каждые два года. После 1989 года, когда победителем стала Коста-Рика, никто не выигрывал данное соревнование, кроме США и Мексики.
- 13 июля 2023
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