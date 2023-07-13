Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии

Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру во «Фламенго». Бразильский клуб уже контактировал с футболистом и готов сделать ему официальное предложение. Об этом сообщает журналист Фернандо Кзуз в «Твиттере». Рамоса хотят заявить на 1/8 финала Кубка Либертадорес.

37-летний Рамос два прошедших сезона выступал в составе «ПСЖ», где в 58 матчах забил шесть голов и отдал результативную передачу. С французской командой защитник выиграл три трофея. С 2005 по 2021 год Рамос выступал за мадридский «Реал», а так защитник является воспитанником «Севильи».

В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы.

Серхио Рамос поздравил Топурию с победой над Эмметтом. Видеоролик: