Гендиректор «Зенита» сообщил, что вратарь Одоевский перейдёт в «Волгарь» на правах аренды

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что голкипер сине-бело-голубых Даниил Одоевский продолжит карьеру в астраханском «Волгаре».

«Одоевский направляется в аренду в «Волгарь», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Волгарь» — клуб, выступающий в Первой лиге, втором по статусу дивизионе чемпионата России. В прошлом сезоне астраханский клуб занял 12-е место в турнирной таблице.

20-летний Одоевский — воспитанник петербургского футбола. В прошлом сезоне он сыграл за «Зенит» пять матчей во всех турнирах, пропустив в них один мяч и четыре раза сыграв «на ноль».

Этим летом «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает вратаря в € 900 тысяч.