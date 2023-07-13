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Гендиректор «Зенита» сообщил, что вратарь Одоевский перейдёт в «Волгарь» на правах аренды

Гендиректор «Зенита» сообщил, что вратарь Одоевский перейдёт в «Волгарь» на правах аренды
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что голкипер сине-бело-голубых Даниил Одоевский продолжит карьеру в астраханском «Волгаре».

«Одоевский направляется в аренду в «Волгарь», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Волгарь» — клуб, выступающий в Первой лиге, втором по статусу дивизионе чемпионата России. В прошлом сезоне астраханский клуб занял 12-е место в турнирной таблице.

20-летний Одоевский — воспитанник петербургского футбола. В прошлом сезоне он сыграл за «Зенит» пять матчей во всех турнирах, пропустив в них один мяч и четыре раза сыграв «на ноль».

Этим летом «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает вратаря в € 900 тысяч.

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