«Фламенго» может подписать Вендела из-за напряжённых отношений игрока с «Зенитом» — Никола

«Фламенго», представители которого ранее заявили о нежелании подписывать полузащитника «Зенита» Вендела, могут вернуться к его кандидатуре, так как у бразильского легионера напряжённые отношения с руководством команды из Санкт-Петербурга. Это должно упростить переговоры «Фламенго» по переходу игрока. Об этом сообщает журналист Хорхе Никола на своём YouTube-канале.
По сведениям источника, «Фламенго» готов рассмотреть аренду 25-летнего футболиста без права выкупа. Ранее сообщалось, что «Зенит» может согласиться на такие условия. «Фламенго» будет следить за ситуацией Вендела в «Зените» и в нужный момент может приступить к переговорам. Ранее «Зенит» в переговорах с «Фламенго» занял твёрдую позицию и был готов только на продажу игрока.
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
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