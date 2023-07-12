Вендел возвращается в Россию после мощного давления от руководства «Зенита» — Нето

Полузащитник «Зенита» Вендел, который пропустил начало предсезонной подготовки команды, возвращается в расположение клуба после давления со стороны руководства сине-бело-голубых. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в «Твиттере».

«После мощного давления со стороны руководства «Зенита» Вендел должен вернуться в Россию и снова быть в расположении клуба. Однако не исключено, что его могут арендовать без права выкупа, если сделка будет выгодна обеим сторонам», — написал Нето.

Ранее о возвращении Вендела в Россию заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Венделу разрешали найти себе новый клуб, но, вероятно, поиски так и не увенчались успехом. Контракт Вендела с «Зенитом» истекает летом 2027 года.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: