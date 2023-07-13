Гендиректор «Зенита»: давление на Вендела? Он обязан быть в расположении команды
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию вокруг полузащитника команды Вендела, заявив, что на футболиста не было оказано никакого давления.
«Действительно ли на Вендела было оказано давление, после которого он вернулся в расположение клуба? Игрок под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
Ранее бразильские СМИ сообщили, что Вендел решил вернуться в расположение «Зенита» из-за оказываемого на него давления со стороны руководства клуба. По последней информации, полузащитник всё ещё не вылетел в Россию и продолжает находиться в Бразилии из-за смерти своего дедушки.
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