Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Зенита»: давление на Вендела? Он обязан быть в расположении команды

Гендиректор «Зенита»: давление на Вендела? Он обязан быть в расположении команды
Комментарии

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию вокруг полузащитника команды Вендела, заявив, что на футболиста не было оказано никакого давления.

«Действительно ли на Вендела было оказано давление, после которого он вернулся в расположение клуба? Игрок под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее бразильские СМИ сообщили, что Вендел решил вернуться в расположение «Зенита» из-за оказываемого на него давления со стороны руководства клуба. По последней информации, полузащитник всё ещё не вылетел в Россию и продолжает находиться в Бразилии из-за смерти своего дедушки.

Материалы по теме
«Фламенго» может подписать Вендела из-за напряжённых отношений игрока с «Зенитом» — Никола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023