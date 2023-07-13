Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ESPN

Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ESPN
Комментарии

Издание ESPN на своём официальном сайте объявило лауреатов своей ежегодной премии ESPYS. Лучшим футболистом 2023 года был признан нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Также Месси получил награду за лучший перформанс за игру на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где он был признан лучшим игроком турнира, а его сборная Аргентины стала триумфатором мундиаля.

36-летний Месси сообщил о своём переходе в «Интер Майами» в начале лета этого года. В прошлом сезоне аргентинский футболист представлял французский «ПСЖ», который покинул на правах свободного агента.

За «ПСЖ» в прошлом сезоне Месси сыграл 41 матч, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Материалы по теме
Этого момента ждали все! Дебют Месси за «Интер Майами» получится ярким
Этого момента ждали все! Дебют Месси за «Интер Майами» получится ярким

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023