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Семак сообщил, что участие Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА находится под вопросом

Семак сообщил, что участие Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА находится под вопросом
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что участие полузащитника команды Клаудиньо в матче за Суперкубок России с ЦСКА находится под вопросом.

«Под вопросом — только Клаудиньо, остальные готовы сыграть. Шанс на то, что он выйдет на поле с ЦСКА, есть», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

Клаудиньо получил повреждение в одном из предсезонных матчей в Санкт-Петербурге. Игрок покинул поле в игре с «Фенербахче» в первом тайме. Семак заявлял, что у него может быть ушиб. Судя по публикации бразильского футболиста в социальных сетях, травма не носит серьёзный характер.

Матч «Зенита» с ЦСКА пройдёт в Казани уже в ближайшую субботу, 15 июля. Петербуржцы участвуют в нём в качестве чемпиона России, армейцы — как обладатели Кубка страны.

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