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Сергей Семак высказался на тему ситуации Вендела в «Зените»

Сергей Семак высказался на тему ситуации Вендела в «Зените»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что ситуация с полузащитником Венделом не изменилась.

«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта. Это всё — в зоне ответственности руководства клуба. Я считаю, что каждый игрок должен выполнять обязанности. Пока пищи для размышлений у нас нет, Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что Вендел, который должен был вылететь в Россию, потерял одного из родственников, поэтому его возвращение в расположение «Зенита» откладывается. Венделу разрешали искать новую команду, однако этого не случилось, поэтому бразилец как минимум начнёт сезон в российской команде.

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