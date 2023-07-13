«Рубин» объявил об уходе Абильгора в итальянский «Комо»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор стал игроком итальянского «Комо». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды на официальном сайте.

«Футбольные клубы «Рубин» и «Комо» договорились о трансфере в итальянский клуб полузащитника Оливера Абильгора. По условиям трансфера «Рубин» получил право на компенсацию от дальнейшей перепродажи игрока. Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Оли», — сказано в заявлении «Рубина».

Ранее 27-летний футболист принял решение не возвращаться в «Рубин». Он долго сомневался, но родные убедили его не возвращаться в Россию по политическим причинам.

Напомним, Оливер Абильгор приостановил выступления за «Рубин». Он перешёл в казанский клуб из датского «Ольборга» летом 2020 года. Всего в составе «Рубина» Абильгор провёл 62 матча, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.