Гурули: не думаю, что у Кузяева возникнут проблемы в «Гавре» из-за того, что он из России

Бывший грузинский нападающий «Гавра» Гия Гурули поделился ожиданиями от перехода российского полузащитника Далера Кузяева во французский клуб.
«Лучшие болельщики во Франции — в Гавре и Лансе. Больше таких нет нигде. В Марселе — ультрас, а тут именно болельщики. Не думаю, что у Кузяева возникнут проблемы из-за того, что он из России. Не надо мешать в одной кастрюле футбол и политику. Французы не такие», — сказал Гурули в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Далер Кузяев подписал двухлетнее контрактное соглашение с «Гавром», завоевавшим право выступать в чемпионате Франции со следующего сезона. Последние шесть сезонов Кузяев провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России.
- 13 июля 2023
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