Деле Алли рассказал, что провёл шесть недель в центре психологической помощи

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли подробно и откровенно рассказал о психологических проблемах, которые он испытывал на протяжении всей своей профессиональной карьеры, и признался, что провёл шесть недель в рехабе после периода игры за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

«Сейчас самое время рассказать людям, что происходило. Очень тяжело об этом говорить, потому что это произошло совсем недавно, и мне… Мне страшно рассказывать об этом, но, мне кажется, сейчас самое время.

Когда я вернулся из Турции и выяснилось, что мне нужна операция, психологически я оказался в яме. Я решил, что мне нужно в рехаб для психологически травмированных людей. Настало время. Нельзя сказать человеку, что ему необходимо отправиться в подобное место – ты должен сам осознать, что тебе это нужно, принять самостоятельное решение, что ничего другое уже не поможет. Я ходил по кругу плохих вещей – опирался на то, что только наносило мне вред. Я просыпался каждое утро и выигрывал битву: шёл на тренировку, улыбался, показывал всем, что счастлив. Но внутри я эту битву на самом деле проигрывал. Когда я получил травму и мне сказали, что требуется операция, я снова почувствовал, что меня затягивает в этот ужасный цикл. И решил, что пора. Я отправился в клинику на шесть недель. «Эвертон» был невероятен: клуб поддерживал меня на 100%. Я всегда буду им благодарен, что бы ни случилось в будущем. Они были открыты, честны и искренны – в то время, когда я принимал самое серьёзное решение в своей жизни, это было невероятно важно.

Я рад, что смог это сделать. Люди воспринимают рехаб как что-то страшное, но я никогда не мог представить, сколько мне это мне даст. Я был в ужасном положении.

Со мной многое случилось в детстве, и я никогда не мог осознать и признаться себе, что делаю глупые вещи, за которые сейчас себя виню. Но если отмотать назад… Далеко не всё было под моим контролем. Понять это, извлечь из этого уроки – во многом помогло мне с другими вещами. Отпустить какие-то вещи, разрушительные чувства, за которые я держался и которые меня замедляли и отбрасывали назад.

Я вышел из рехаба три недели назад. Если быть честным, я не думал, что буду готов рассказать об этом так скоро, но сейчас я чувствую себя хорошо и достаточно сильным, чтобы это сделать. Так даже лучше: мы живём в мире, когда таблоиды могут узнать о тебе всё. Они звонили моей команде, говорили, что знают, где я, о каких-то вещах, которые я делал в прошлом. Но мне всё равно, что думают люди. Пусть пишут что хотят. Просто это не соответствует действительности. Мои откровения могут помочь другим людям, показать, что они не одни. Что попросить помощи не сделает тебя слабым», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.