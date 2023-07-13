Лэмпард: хотел видеть Райса в «Челси». Он был бы капитаном команды на ближайшие 10 лет

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что, будучи главным тренером «синих», хотел вернуть в команду полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Хотел подписать Деклана Райса. Был уверен, что этот парень будет капитаном «Челси» следующие 10 лет. В любом случае этого не произошло», — приводит слова Лэмпарда журналист Стивен Бартлетт на своём сайте.

Ранее отмечалось, что новый сезон 24-летний Райс проведёт в составе лондонского «Арсенала». Его переход в стан «канониров» должен стать самым дорогим для игроков Великобритании. Называлась сумма сделки в районе € 125 млн.

Райс — воспитанник «Челси», но уже более 10 лет находится в структуре «Вест Хэма». В минувшем сезоне он в составе сборной Англии принял участие на чемпионате мира, а с «молотобойцами» выиграл Лигу конференций. Его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик: