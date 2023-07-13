Одноклубник Райса Скамакка: «Арсенал» платит за Деклана € 123 млн? Это слишком мало

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка отреагировал на предстоящий переход одноклубника Деклана Райса в лондонский «Арсенал».

«€ 123 млн за Деклана? Это слишком мало! Он отличный игрок, он напоминает мне Стивена Джеррарда. Он лучший полузащитник, с которым я когда-либо играл», — приводит слова Скамакки La Gazetta dello Sport.

Ранее отмечалось, что новый сезон 24-летний Райс проведёт в составе лондонского «Арсенала». Его переход в стан «канониров» должен стать самым дорогим для игроков Великобритании. Называлась сумма сделки в районе € 125 млн.

Райс — воспитанник «Челси», но уже более 10 лет находится в структуре «Вест Хэма». В минувшем сезоне он в составе сборной Англии принял участие на чемпионате мира, а с «молотобойцами» выиграл Лигу конференций. Его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года.

Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик: