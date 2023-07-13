Деле Алли: я не признавался себе, что зависим от снотворного, но, конечно же, был

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал, что у него была зависимость от снотворного.

«Всё началось давно. Я долгое время не осознавал, что делаю, доводя себя до беспомощного состояния. Что чувствую. Обычно люди пьют для удовольствия, я же старался убежать от чего-то или преследовать какие-то другие цели. Очевидно, что это наносит тебе огромный урон. Я был зависим от снотворного. Думаю, с этим столкнулся в жизни не только я. Даже в футболе. Возможно, моё откровение поможет людям.

Не поймите меня неправильно, но таблетки правда работают. С нашим расписанием, когда тебе надо встать рано утром, поехать на тренировку. Со всем адреналином порой бывает сложно уснуть, поэтому принять таблетку, чтобы на следующий день проснуться в норме, – в этом нет ничего страшного. Но когда твоя дофаминовая система такая же сломанная, как моя, то будет обратный эффект. Снотворное работает с той проблемой, для которого оно предназначено. Но только до того времени, пока оно не перестаёт работать для тебя лично. Я слишком ими злоупотреблял. Не поймите меня неправильно: иногда я останавливался и жил без них какое-то время. У меня не было прям жёсткой проблемы, как мне казалось. Я просто не понимал, как всё на самом деле плохо. Но я никогда не разбирался с корнем проблемы, который появился ещё тогда, когда я был ребёнком в результате всех полученных травм. Я пытался справиться сам. Я никогда никому ничего не говорил, хотя пару раз моя приёмная семья заставала меня в комнате плачущим и спрашивала, что со мной происходит, как я себя чувствую.

Но я не мог ничего сказать. Потому что мне хотелось справиться с этим самому, не хотел кому-либо открываться. Вокруг меня было много людей, которые пытались мне помочь, потому что они видели, что я был не я. Я потерял себя на несколько лет и просто отворачивался ото всех, не принимая помощь ни от кого. Даже от семьи, которая спасла мою жизнь. Думаю, пару раз они слышали, что у меня есть проблемы со снотворным, но я клялся им, что никогда не принимал их. И это была одна из частей моей проблемы: я не признавался себе, что зависим. Но, конечно же, был», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.