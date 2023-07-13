Клубы РПЛ интересуются защитником «Шавиша» Жоау Коррея

Несколько клубов РПЛ проявляют интерес к защитнику «Шавиша» Жоау Коррея. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
26-летний Коррея — уроженец Португалии, но выступает за сборную Кабо-Верде. Всю свою карьеру Коррея, выступающий на позиции правого защитника, отыграл в Португалии. За «Шавиш» Коррея выступает с лета 2019 года. Его контракт с этой командой истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 750 тысяч.
23 марта 2022 года Коррея дебютировал в составе сборной Кабо-Верде. В трёх товарищеских матчах за национальную команду защитник отдал результативную передачу.
Отметим, что за всю историю Российской Премьер-Лиги в её командах играли три представителя Кабо-Верде — Зе Луиш («Спартак»/«Локомотив»), Кевин Пина («Краснодар») и Нуну Роша («Тосно»).
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