Александр Мостовой: Дзюба – лучший российский нападающий РПЛ

Бывший полузащитник «Сельты» и футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о лучшем российском нападающем РПЛ.

«Лучший российский нападающий в РПЛ – это Артём Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем всё доказал. Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведёт новый сезон. Свои десять голов он точно забьёт, класс у него остался», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» зимой этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года и предусматривает опцию продления в том случае, если форвард совершит 12 голевых действий в следующем сезоне.