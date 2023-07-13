Динияр Билялетдинов: у «Локомотива» одна из лучших атакующих линий в РПЛ

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о составе московского «Локомотива». По его словам, в команде Михаила Галактионова собрана одна из сильнейших атакующих линий в Российской Премьер-Лиге.
«У «Локомотива» собралось очень интересное нападение. Дзюба, Пиняев и Глушенков хорошо сыгрались и представляют серьезную угрозу соперникам. Очень разнообразные игроки, которые дополняют друг друга и делают игру их трио непредсказуемой. Наверное, у «Локомотива» сейчас одна из лучших атакующих линий в РПЛ», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».
Под руководством Михаила Галактионова железнодорожники провели 13 матчей в РПЛ, 10 из которых выиграли. Контракт 38-летнего специалиста действует до конца сезона-2023/2024 и включает опцию продления. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля 2023 года. В первом туре чемпионата «Локомотив» дома встретится с «Рубином».
- 13 июля 2023
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