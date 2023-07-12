Юрица Жужа: в этом сезоне все соперники будут настраиваться на «Локомотив» по-особенному

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Мы начнём сезон матчем открытия чемпионата. Да, что-то предсказывать, конечно же, ещё рано. Но болельщикам, уверен, будет интересно увидеть прошлогодних финалистов в первой же игре сезона. Не сомневаюсь, что нас ждёт не менее интересный чемпионат, в котором ожидания у всех будут очень высокими.

Предстоящий сезон станет для нас серьёзным испытанием на прочность, потому что все соперники будут настраиваться на «Локо» по-особенному. Да, в прошлом сезоне мы добились высокого результата, но это уже история, а нам нужно смотреть в завтрашний день. Сезон будет непростым: добавились новые команды-участницы, а еще мы будем играть на двух фронтах – примем участие в чемпионате Единой лиги ВТБ и в Кубке России. Не забывайте, что нас ждёт ещё и Суперкубок Единой лиги ВТБ. Так что нужно быть готовым к новым, непростым вызовам с первого же дня предсезонной подготовки.

Думаю, что нас ждёт интересный чемпионат и конкуренция будет серьёзная. Да, пока в деталях кого-то обсуждать рано – ещё многое может измениться. Вот ЦСКА, к примеру, пока хранит молчание, но, уверен, они ещё напомнят о себе на трансферном рынке. А вот «Зенит» уже объявил громкие подписания – к ним присоединились Боян Дублевич и Винс Хантер. УНИКС сохранил ряд ведущих игроков и главного тренера», — приводит слова Жужи официальный сайт клуба.