«Галатасарай» объявил о переходе Анхелиньо

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо перешёл в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.
«Добро пожаловать в «Галатасарай», Анхелиньо. Мы передаём тебе наилучшие пожелания. Проведи незабываемую часть карьеры в жёлто-красной форме!» — говорится в сообщении клуба.
По информации источника, игрок будет выступать в чемпионате Турции на протяжении следующего сезона.
В сезоне-2022/2023 Анхелиньо выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды. На счету испанца 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее сообщалось о желании «Галатасарая» подписать полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.
- 13 июля 2023
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:19
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:35
-
18:13
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
16:59
-
16:43