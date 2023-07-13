«Галатасарай» объявил о переходе Анхелиньо

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо перешёл в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

«Добро пожаловать в «Галатасарай», Анхелиньо. Мы передаём тебе наилучшие пожелания. Проведи незабываемую часть карьеры в жёлто-красной форме!» — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, игрок будет выступать в чемпионате Турции на протяжении следующего сезона.

В сезоне-2022/2023 Анхелиньо выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды. На счету испанца 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о желании «Галатасарая» подписать полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.