«Урал» разгромил узбекистанский «Нефтчи» в товарищеском матче
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Сегодня, 13 июля, состоялся товарищеский матч между «Уралом» и узбекистанским «Нефтчи Ф». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток раздался в 17:30. Победу одержала екатеринбургская команда со счётом 3:0.
Первый гол в матче был забит на 33-й минуте, отличился 29-летний полузащитник хозяйской команды Тимур Аюпов. В начале второго тайма нападающий «Урала» Алексей Каштанов удвоил преимущество своей команды, а на 81-й минуте точку в матче поставил бразильский форвард Гильерме Шеттине — 3:0.
Следующий товарищеский матч «Урал» проведёт 16 июля. Команда из Екатеринбурга встретится с «Крыльями Советов» на выезде. Минувший сезон «Урал» завершил на 11-м месте, набрав 36 очков по результатам 30 сыгранных матчей.
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