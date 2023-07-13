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«Урал» разгромил узбекистанский «Нефтчи» в товарищеском матче

«Урал» разгромил узбекистанский «Нефтчи» в товарищеском матче
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Сегодня, 13 июля, состоялся товарищеский матч между «Уралом» и узбекистанским «Нефтчи Ф». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток раздался в 17:30. Победу одержала екатеринбургская команда со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 33-й минуте, отличился 29-летний полузащитник хозяйской команды Тимур Аюпов. В начале второго тайма нападающий «Урала» Алексей Каштанов удвоил преимущество своей команды, а на 81-й минуте точку в матче поставил бразильский форвард Гильерме Шеттине — 3:0.

Следующий товарищеский матч «Урал» проведёт 16 июля. Команда из Екатеринбурга встретится с «Крыльями Советов» на выезде. Минувший сезон «Урал» завершил на 11-м месте, набрав 36 очков по результатам 30 сыгранных матчей.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
13 июля 2023, четверг. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
3 : 0
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Аюпов – 33'   2:0 Каштанов – 55'   3:0 Шеттине – 81'
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