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Российский вратарь «Арарата» Ермаков пропустил в игре Лиги конференций на последней минуте

Завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались армянский «Арарат-Армения» и албанская «Эгнатия». Команды играли на стадионе «Академия ФФА» в Ереване (Армения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Трастином Фарруджей (Мальта). Встреча завершилась ничейным исходом — 1:1.

Армянская команда сумела выйти вперёд в концовке первого тайма благодаря голу Алемао на 36-й минуте. Однако во второй половине встречи «Эгнатия» сравняла счёт на последней, 90+7-й минуте благодаря усилиям нападающего Рафаэля Двамены — 1:1.

Отметим, что в составе «Арарата» играл футболист с российским гражданством — 27-летний голкипер Всеволод Ермаков, ранее выступавший за ижевский «Зенит».