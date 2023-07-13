Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский вратарь «Арарата» Ермаков пропустил в игре Лиги конференций на последней минуте

Российский вратарь «Арарата» Ермаков пропустил в игре Лиги конференций на последней минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались армянский «Арарат-Армения» и албанская «Эгнатия». Команды играли на стадионе «Академия ФФА» в Ереване (Армения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Трастином Фарруджей (Мальта). Встреча завершилась ничейным исходом — 1:1.

Армянская команда сумела выйти вперёд в концовке первого тайма благодаря голу Алемао на 36-й минуте. Однако во второй половине встречи «Эгнатия» сравняла счёт на последней, 90+7-й минуте благодаря усилиям нападающего Рафаэля Двамены — 1:1.

Отметим, что в составе «Арарата» играл футболист с российским гражданством — 27-летний голкипер Всеволод Ермаков, ранее выступавший за ижевский «Зенит».

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
13 июля 2023, четверг. 18:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Окончен
1 : 1
Эгнатия
Ррогожина, Албания
1:0 Алемао – 36'   1:1 Двамена – 90+7'
Материалы по теме
«Тобол» с тремя россиянами в составе одолел «Хонку» в квалификации Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023