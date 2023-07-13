Российский вратарь «Арарата» Ермаков пропустил в игре Лиги конференций на последней минуте
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Завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались армянский «Арарат-Армения» и албанская «Эгнатия». Команды играли на стадионе «Академия ФФА» в Ереване (Армения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Трастином Фарруджей (Мальта). Встреча завершилась ничейным исходом — 1:1.
Армянская команда сумела выйти вперёд в концовке первого тайма благодаря голу Алемао на 36-й минуте. Однако во второй половине встречи «Эгнатия» сравняла счёт на последней, 90+7-й минуте благодаря усилиям нападающего Рафаэля Двамены — 1:1.
Отметим, что в составе «Арарата» играл футболист с российским гражданством — 27-летний голкипер Всеволод Ермаков, ранее выступавший за ижевский «Зенит».
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
13 июля 2023, четверг. 18:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Окончен
1 : 1
Эгнатия
Ррогожина, Албания
1:0 Алемао – 36' 1:1 Двамена – 90+7'
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