Гол россиянина Устинова помог «Алашкерту» добыть ничью в матче Лиги конференций

Завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались армянский «Алашкерт» и черногорский «Арсенал Тв». Команды играли на стадионе «Урарту (Бананц)» в Ереване (Армения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Адамом Фаркашем (Венгрия). Встреча завершилась ничейным исходом — 1:1.
Черногорская команда в середине первого тайма сумела выйти вперёд благодаря голу Хулиана Монтенегро на 23-й минуте. Однако во второй половине встречи «Алашкерту» удалось сравнять счёт на 66-й минуте благодаря усилиям российского защитника Виталия Устинова. Матч так и завершился — 1:1.
Отметим, что в стартовом составе «Алашкерта» на поле вышел ещё один футболист с российским гражданством — 30-летний полузащитник Давид Хурцидзе, ранее выступавший за пермский «Амкар».
- 13 июля 2023
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