Мохаммад Мохеби стал игроком «Ростова»

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.
Прошлый сезон Мохаммад провёл в аренде в составе «Эстегляля» (Иран) – в 34 матчах футболист забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач. За «Санта-Клару», клуб из второго по статусу дивизиона чемпионата Португалии, Мохеби сыграл 18 матчей, отметившись тремя голами.
Также в прошлом году полузащитник дебютировал за свою национальную команду в матче с Россией. Всего Мохеби провёл за сборную пять матчей и записал на свой счёт три гола. Ранее сообщалось, что иранский полузащитник заключит с жёлто-синими трёхлетний контракт.
«Ростов» завершил прошлый сезон на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка по итогам 30 проведённых встреч.
- 13 июля 2023
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