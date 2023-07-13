Мохаммад Мохеби стал игроком «Ростова»

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Мохаммад провёл в аренде в составе «Эстегляля» (Иран) – в 34 матчах футболист забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач. За «Санта-Клару», клуб из второго по статусу дивизиона чемпионата Португалии, Мохеби сыграл 18 матчей, отметившись тремя голами.

Также в прошлом году полузащитник дебютировал за свою национальную команду в матче с Россией. Всего Мохеби провёл за сборную пять матчей и записал на свой счёт три гола. Ранее сообщалось, что иранский полузащитник заключит с жёлто-синими трёхлетний контракт.

«Ростов» завершил прошлый сезон на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка по итогам 30 проведённых встреч.