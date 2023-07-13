Бышовец: для Захаряна переход в «Фейеноорд» сейчас может оказаться некстати

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Фейеноорд».
«Он классный игрок, и это как раз подтверждает тот факт, что в нём заинтересованы иностранные команды. Он провёл два разных сезона, но в целом я оптимистично смотрю на его будущее. Думаю, для Захаряна переход в «Фейеноорд» сейчас может оказаться некстати. Сейчас в «Динамо» новый тренер, вся команда получила новый вызов. На сегодняшний день его переход в иностранный клуб — это преждевременная мера. Конечно, это риск. От добра добра не ищут.
В Нидерландах надо знать язык, привыкнуть к новой культуре. Тем более что от него будут ждать качественных выступлений как от перспективного спортсмена», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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