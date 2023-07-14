Кафанов: Помазун уже сегодня — готовый вратарь для больших задач

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о голкиперах Илье Помазуне, Гиорги Шелии и Егоре Бабурине.
«Илья Помазун уже сегодня готовый вратарь для больших задач. Шелия провел свой лучший сезон. Бабурин, несмотря на множество пропущенных «Торпедо» голов, не сделал ни одной голевой ошибки», — приводит слова Кафанова Sport24.
Помазун защищает цвета «Урала». 26-летний российский вратарь играет за екатеринбургский клуб на правах аренды из ЦСКА, воспитанником которого и является.
34-летний Шелия с 2020 года защищает цвета «Ахмата», ранее в своей карьере он выступал за «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и другие отечественные клубы. Бабурин с этого лета играет за «Торпедо» на постоянной основе — ранее 29-летний вратарь выступал за автозаводцев на правах аренды.
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