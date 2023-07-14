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Видео: Реакция Лионеля Месси на поцелуй болельщика

Видео: Реакция Лионеля Месси на поцелуй болельщика
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Болельщики тепло встречают аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Один из болельщиков встретил Месси, попросив сделать совместное фото, и поцеловал форварда в щёку.

Болельщик поцеловал Лионеля Месси

Ранее сообщалось, что Месси посетил тренировку «Интер Майами» и прошёл медобследование для клуба.
Аргентинец может дебютировать за новый клуб 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. До этого он выступал за «ПСЖ». В прошлом сезоне аргентинец провёл за парижан 41 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.

В составе парижской команды аргентинец дважды стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок страны.

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