«Химки» продлили контракт с Чежией

ФК «Химки» продлил контракт с защитником Ираклием Чежией, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с футболистом рассчитано на два года. 31-летний Чежия рассказал о ходе переговоров и уточнил, что баланс молодости и опыта пойдёт на пользу команде.

«Когда был конец сезона, Викторович (главный тренер «Химок» Андрей Талалаев – Прим. «Чемпионата») сказал, что будет со всеми общаться по дальнейшим действиям. Позвал, пообщались, поняли друг друга и происходило всё быстро, так сказать.

В любом случае становишься старше и опытнее, когда столько лет уже в футболе. Новые игроки пришли, тоже опытные, хорошие ребята. И молодёжь хорошая. Баланс имеется, так что, я думаю, мы идём в правильном направлении. Молодость, опыт – всё это совместимо, и, думаю, будет хорошо для игры», – сказал Чежия.

Защитник выступает за «Химки» с 2022 года. В прошлом сезоне Чежия провёл в общей сложности девять матчей за команду в Премьер-Лиге и Кубке России. «Химки» заняли 15 место и вылетели в Первую лигу.